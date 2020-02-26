Hindistan’da Ölü Sayısı Yükselirken Başbakan Barış Çağrısı Yaptı 

Binlerce kişi Mondi’nin ulusalcı hükümetinin geçirdiği yeni vatandaşlık yasası için sokağa çıktı. Sokağa çıkanlar arasında yasaya karşı olanlar ve yasayı destekleyenler vardı. Bu da çatışmalar yaşanmasına neden oldu.

Modi’nin çağrısı muhalif partilerin polisin gözyaşartıcı gaz, bilye ve gaz bombası kullanmasına rağmen olayların kontrol altına alınamaması nedeniyle hükümeti eleştirmesinin ardından geldi.

Başbakan Modi, yazdığı Twitter mesajında “Barış ve düzen bizim kültürümüzün merkezindedir. Delhi’deki kardeşlerime barışı ve kardeşliği her daim korumaları çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü sokaklarda devriye gezen polis ve paramiliter güçlerin sayısı arttırıldı. Gösteri ve çatışmaların meydana geldiği alanların büyük kısmı boşaldı.

Hastane yetkililerine göre gösterilerde en az 24 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi atılan taşlı saldırılar, kundaklama ve yağmalama olayları sırasında yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindular ve Müslümanlar arasında günlerdir süren çatışmaların ardından başkent Yeni Delhi’de barış çağrısı yaptı.

Vatandaşlık kanunu Müslümanlar’ın ağırlıklı olduğu komşu ülkelerden gelen gayrimüslimlerin Hindistan vatandaşlığı almalarını kolaylaştırıyor. Yasa Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıyor, ancak Müslümanlar’ı kapsam dışı bırakıyor.

Yasanın Müslümanlar’a karşı taraflı olduğunu belirtenler bunun Hindistan’ın seküler anayasasına da gölge düşürdüğünü söylüyor.

Çarşamba günü ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu şiddet olaylarından dolayı teyakkuzda olduğunu bildirdi ve Hindistan hükümetine çeteleri kontrol etmesi, dini azınlıkları ve hedef olan diğer insanları koruması çağrısı yaptı.

Yeni Delhi’deki ABD Büyükelçiliği de vatandaşlarına temkinli olması uyarısında bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları Yeni Delhi’nin kuzeydoğusunda kundaklama ve yağmacılık olayları yaşandığını, eli sopalı çetelerin sokakları doldurduğunu bildirdi.

Reuters’a göre Hindular’ ve Müslümanlar’ın kalabalık evlerde yaşadığı Brijpuri bölgesinde bir cami tahrip edildi ve hükümet karşıtı göstericilerin kullandığı alan yakıldı.