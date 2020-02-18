Hindistan'da onlarca lise öğrencisi regl olmadıklarını kanıtlamak için soyunmaya zorlandı

Hindistan'da tabu sayılan konulardan kadınların regl kanamaları bir kez daha manşetlerde. Ülkenin batısındaki Gucarat eyaletindeki bir yurtta kalan lise öğrencileri, kadın öğretmenlere regl olmadıklarını kanıtlamak için iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandıklarını söyleyerek şikayette bulundular. Geçen Salı günü Bhuj kentindeki yurtta 68 genç kadının tuvalete götürüldükleri ve tek tek regl olmadıklarını kanıtlamak için külotlarını çıkarmaya zorlandıkları anlaşılıyor. Şikayetçi genç kadınlar, güçlü ve muhafazakar bir Hindu grubu olan Swaminarayan tarikatına ait Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün öğrencileri. Geçen Pazartesi günü kaldıkları yurttan bir görevlinin okulun müdürüne, bazı öğrencilerin regl olan kadınların uyması gerektiği düşünülen kuralları ihlal ettiği yolunda şikayette bulunduğunu anlatıyorlar. Bu kurallara göre regl olan kadınların yemek yenirken diğer herkesten uzakta oturmaları, kendi tabaklarını yıkamaları ve sınıfta en arka sıraye geçmeleri bekleniyor. Öğrencilerden biri BBC'nin Gucarat Dil Bölümü Muhabiri Prashant Gupta'yla konuştu ve yurtta bir liste tutulduğunu ve kadınların regl olduklarında bu listeye isimlerini yazmalarının istendiğini, böylece regl olanların yöneticiler tarafından takip edilebildiğini söyledi.

Fakat son iki aydır hiçbir öğrenci gidip bu listeye adını yazmadı. Bunun üzerine geçen hafta başında yurttan okula regl olan öğrencilerin mutfağa, tapınağa girip çıktığı ve diğer öğrencilerin arasına karıştığı yolunda şikayet gitti. Öğrenciler bir gün sonra yurt yetkilisi ve okul müdürünün kötü muamelesine maruz kaldıklarını ve iç çamaşırlarını göstermeye zorlandıklarını söylüyorlar. Başlarına geleni "çok yaralayıcı bir deneyim" diye tanımlayan öğrenciler yaşadıklarının kendilerinde travma yarattığını, bir nevi psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını da ekliyorlar. 'Şok geçirip ağladılar' Öğrencilerden birinin babası, okula geldiğinde kızı ve bir kaç arkadaşının yanına gelip ağlamaya başladığını anlattı ve "Şok geçirmişlerdi" dedi. Perşembe günü bir grup öğrenci okul önünde protesto gösterisi yaparak okulun kendilerini aşağılayan yetkililer hakkında işlem yapmasını talep etti. Okulun mütevelli heyetinden Pravin Pindoria, olayı "talihsiz" diye niteledi ve soruşturma açıldığını ve suçlu bulunanlara karşı gereken adımların atılacağını söyledi.