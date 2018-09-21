HABER

Hindistan'da ormanda 11 aslan leşi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Hindistan'da ormanda 11 aslan leşi bulundu

Hindistan'daki Gir Ormanları'nda 11 aslan leşi bulundu.

"Hindustan Times"ın haberine göre, Gucerat eyaletinde yer alan Gir Ormanları'nda yetkililer ölü aslanlara rastladı.

Orman yetkililerinden P. Purushothama, "Ormanın doğu bölgesinde 11 aslan leşi bulduk. Ölen hayvanlardan organ örnekleri alarak Junagadh Hayvan Hastanesine gönderdik. Otopsi sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Orman ve Çevre Dairesi yetkililerinden Dr. Rajiv Kumar Gupta, eyalet hükümetinin, aslan ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtti.

Gupta, ilk bulguların aslanların birbirini öldürdüğü yönünde olduğunu ifade etti.

2015 sayımı, Gir ormanlarının 520 aslana ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu
Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arslan Gir Ormanları Gucerat eyaleti Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.