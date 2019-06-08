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Hindistan'da ormanda 15 maymun leşi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ormanda su kaynağına erişemeyen maymunların, hipotermi veya sıcak çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir ormanda, 15 maymun leşi bulundu.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Dewas şehrindeki Joshi Baba ormanlık alanında ölü bulunan 15 maymunun sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle ölmüş olabileceği bildirildi.

Orman yetkililerine göre, bir düzineden fazla maymunun ölümünün arkasındaki nedenlerden biri, hayvanlar arasındaki su kavgası.

Bir otopsi sonucunun da suya erişemeyen maymunlarda hipotermi veya sıcak çarpmasının ölüme yol açmış olabileceğini ortaya koyduğu ancak daha kapsamlı inceleme için hayvanlara ait iç organ örneklerinin Sagar kentindeki bir laboratuvara gönderileceği aktarıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden ekibin başındaki Bölge Orman Yetkilisi PN Mishra, yaptığı açıklamada, rakip maymun grupları arasındaki su savaşı da dahil olmak üzere tüm olasılıkları araştırmak için inceleme başlatıldığını belirti.

Maymunların çürümeye yüz tutmuş leşlerinin, hayvanların herhangi bir enfeksiyondan ölmüş olabileceği endişesiyle yakıldığını belirten Mishra, "Leşler çürüyordu, tüm önlemleri almak zorundaydık." dedi.

Mishra, yakındaki bir su kaynağında hakimiyet kuran sayıca daha fazla diğer bir grup maymun tarafından, söz konusu maymunların su kaynağına erişmesine izin verilmemesinin hayvanların ölümüyle sonuçlanmış olabileceğini ifade etti.

Sayıca daha büyük maymun grubunun, diğer maymunları saldırıya uğrama korkusuyla mağaralarına kapalı kalmaya zorladığı ihtimalini de dile getiren Mishra, "Bu nadir görülen ve tuhaf bir durum zira bu türler çatışmalara boyun eğmezler." dedi.

Diğer yandan, ölümlerin, bölgedeki sıcaklıkların gün içinde 45 dereceye ulaştığı bir zamanda meydana geldiğine dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan maymun

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