Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yerel basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Shah, 14 Eylül 1949'da Hindistan Kurucu Meclisinin Hintçeyi resmi dil olarak kabul ettiği "Hindi Diwas" kutlamalarına ilişkin Twitter'dan, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." paylaşımında bulundu.

Ülkenin, İngilizceyle beraber resmi dili Hintçenin önemine vurgu yapan Shah, "Ülkeyi birlik içerisinde birbirine bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir." görüşünü paylaştı.

Hintçenin ülkedeki her bireye ve aileye ulaşması gerektiğini vurgulayan Shah, bunun için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

- Bakanın açıklamasına muhalefetten tepki

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğunu, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiğini belirterek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verildi.