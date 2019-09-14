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Hindistan'da "ortak dil" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah: - "Ülkeyi birlik içerisinde birbirine bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir" - Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi: - "Hintçe her Hint'in 'ana dili' değil" - DMK Başkanı M.K. Stalin: - "BJP, iktidara geldiği günden bu yana bu kimliği (Hindistan'ın çok kültürlülüğünü) yok etmeye çalışıyor"

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yerel basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Shah, 14 Eylül 1949'da Hindistan Kurucu Meclisinin Hintçeyi resmi dil olarak kabul ettiği "Hindi Diwas" kutlamalarına ilişkin Twitter'dan, "Küresel olarak Hindistan'ın kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." paylaşımında bulundu.

Ülkenin, İngilizceyle beraber resmi dili Hintçenin önemine vurgu yapan Shah, "Ülkeyi birlik içerisinde birbirine bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir." görüşünü paylaştı.

Hintçenin ülkedeki her bireye ve aileye ulaşması gerektiğini vurgulayan Shah, bunun için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

- Bakanın açıklamasına muhalefetten tepki

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğunu, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiğini belirterek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verildi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Hintçenin her Hint'in ana dili olmadığını anımsatarak, ülkenin, Hintçeden, Hindu'dan ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyük olduğunu kaydetti.

Tamil Nadu eyaletinin önde gelen partilerinden All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Partisi (AIADMK), İçişleri Bakanı Shah'ın açıklamalarını "dayatma" olarak niteleyerek, bu söyleme karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Eyaletin Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisi ise "ulusal bütünlüğü ihlal" edeceği gerekçesiyle Shah'tan açıklamalarını geri çekmesini istedi.

DMK Başkanı M.K. Stalin, çok kültürlülüğünün ülkenin gücü olduğuna dikkati çekerek, "BJP, iktidara geldiği günden bu yana bu kimliği yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stalin, iktidarın "Tek ulus, tek dil" politikasının, Hintçe konuşmayan diğer toplulukların "ikinci sınıf vatandaş" hissetmesini sağlayacağını ve bunun "kasıtlı bir girişim" olduğunu belirtti.

Amma Makkal Munnetra Kazhagam partisi (AMMK) lideri T. T. V. Dhinakaran da Shah'ın açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Hindistan anayasasında 22 farklı dil tanınmış olsa da resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor. Ülkede Urduca, Marati, Malayalam, Tamil, Bengali, Telugu, Kannada, Kaşmiri, Gujarati, Punjabi ve Assamca kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

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