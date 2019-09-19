Hindistan'da ortak dil tartışması sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın geçen hafta sonu Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması devam ediyor.

Hint basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Sözcüsü Milletvekili T.K.S. Elangovan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan’ın küresel kimliği için bir Hint dili olması gerekiyorsa, Tamil bunun için en uygun dildir." ifadesini kullandı.

Tamil'in yeryüzündeki en eski dillerden biri olduğunu belirten Elangovan, ayrıca Sri Lanka'nın, Singapur'un ve Hindistan'ın resmi dillerinden biri olduğuna işaret etti.

Elangovan, Hindistan'da Hintçe konuşanların sayısının fazla olduğunu, buna karşın Hintçe konuşamayanların sayısının daha fazla olduğunu vurguladı.

Ülkenin küresel kimliğinin Hintçe olamayacağını vurgulayan Elangovan, Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllü Organizasyonu (RSS) ideolojisinin, Hintçeyi tüm topluma dayatmaya çalıştığını kaydetti.