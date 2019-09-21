Hindistan'da ortak dil tartışması sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın geçen hafta sonu Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması devam ediyor.

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muppavarapu Venkaiah Naidu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Herhangi bir dil dayatılmamalı ve herhangi bir dile özel olarak karşı olunmamalı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Naidu'nun, halkı mümkün olduğunca çok dil öğrenmeye davet ettiği kaydedilirken, öğrencilerden de ana dillerini geliştirmeye önem vermelerini istediği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Sözcüsü Milletvekili T.K.S. Elangovan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın küresel kimliği için bir Hint dili olması gerekiyorsa, Tamilce bunun için en uygun dildir." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Amit Şah ise gelen tepkiler üzerine, "Ben asla Hintçe'nin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçe'nin öğrenilmesini talep ettim." değerlendirmesinde bulunmuştu.