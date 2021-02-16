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Hindistan’da otobüs kanala düştü: En az 32 ölü

16.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti.Hindistan’ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.
Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.

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