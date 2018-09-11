Hindistan'da otobüs kazası: 45 ölü

HYDERABAD (AA) - Hindistan'da dini bir törenden dönen yolcuları taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, Anjaneya Swamy tapınağından dönenleri taşıyan otobüsün, Telangana eyaletinin Jagtiyal bölgesinde şarampole devrildiğini belirtti.
Kazada 45 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Hindistan basınında yer alan haberlerde, ölenlerden 20'sinin kadın, 6 'sının çocuk olduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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