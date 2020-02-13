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Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 10:35 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yataklı bir otobüsün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

India Today'in haberine göre, emniyet yetkilisi Rajesh Kumar, Delhi'den Bihar eyaletinin Motihari bölgesine doğru gitmekte olan iki katlı otobüsün, Firozabad şehrinin Agra-Lucknow otoyolunda bir tıra arkadan çarptığını bildirdi.

Kumar yaralıların, Saifai bölgesindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hastanenin acil servis departmanından doktor Vishwa Deepak, kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan en az 31 kişinin ise tedavi altına alındığını belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, kaza, otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi, kazada otobüsün ön kısmı tamamen hasar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Firozabad yataklı otobüs India Hindistan

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