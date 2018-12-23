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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:44 | Son Güncelleme

Gujarat eyaletinde meydana gelen kazada 10 çocuk yaşamını yitirdi

Hindistan'da öğrencileri taşıyan bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer, Gujarat eyaletinde Dang bölgesinde ormanlık alanda yaklaşık 70 öğrenciyi taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlandığını kaydetti.

Kazada 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, otobüsteki diğer çocukların arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Yaralı çocuklar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza OTOBÜS

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