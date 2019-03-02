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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Surinsar'dan Srinagar'a seyreden yolcu otobüsü Majalta bölgesinde kaygan yolda uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hindistan'da trafik kazalarında her gün ortalama 400 kişi hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan otobüs kazası

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