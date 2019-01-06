Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü

Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde dağlık bir yolda otobüsün uçuruma yuvarlandığını bildirdi. Kazada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kazada yaralanan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Hindistan'da meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.
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