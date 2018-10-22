Hindistan'da otobüs yol kenarındaki kamyona çarptı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde otobüsün bir kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, en az 10 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, Evrengabad bölgesinden Puna'ya yol alan otobüsün, Pune-Ahmednagar otobanında yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu şoför dahil otobüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ahmednagar'a bağlı Wadegavhan köyü civarında sabah erken saatlerde meydana gelen kazada en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Bir yolcunun, şoförün kaza sırasında uyuyakaldığı yönünde ifade verdiği kaydedildi.
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