Hindistan'da otomobil ve kamyon çarpıştı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

ANI haber ajansında yer alan haberede, polis yetkilisi Smit P Parmar, Odişa kentinin Nuapada bölgesinde bir otomobil ve kamyonun çarpıştığı belirtilerek, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Parmar, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl en az 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.

