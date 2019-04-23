Hindistan'da parlamento seçimleri

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin üçüncü aşaması için halk sandık başına gitti.

Hindistan Seçim Komisyonu, 7 aşamada yapılan seçimlerin üçüncü aşamasında 12 eyalet, bir ihtilaflı bölge ve "Birlik Toprağı" adı verilen 2 özel yönetim bölgesinde oy verme işleminin başladığını bildirdi.

Seçmenler, Gujarat, Kerala, Maharaştra, Karnataka, Uttar Pradeş, Chhattisgarh, Orissa, Batı Bengal, Bihar, Assam, Goa ve Tripura eyaletleri, Hindistan kontrolündeki Pakistan'la egemenlik ihtilafına konu olan Cammu Keşmir bölgesi ile Birlik Toprağı statüsündeki "Dadra ve Nagar Haveli" ile "Daman ve Diu"da sandık başına gitti.

Adaylar, bu aşamada parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 117 sandalyesini kazanmak için yarışıyor.

Seçim Komisyonu, önceki turda Tripura eyaletinde yapılması planlanan oylamayı, güvenlik gerekçesiyle üçüncü aşamaya ertelemişti.

Halk, kalan 4 aşama için de 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

Seçimin 11 Nisan'da başlayan ilk turunda, yaklaşık 100 milyon seçmen, Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullanmıştı. Seçimin 18 Nisan'da başlayan ikinci aşamasında ise yaklaşık 110 milyon seçmen, Lok Sabha'daki sandalyelerin 95'ini belirlemek üzere oy vermişti.

Hindistan'da parlamento seçimlerinde tüm aşamalarda, yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması öngörülüyor.

