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Hindistan'da parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Seçimlerin dördüncü aşamasında çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da parlamento seçimlerinin bugün yapılan dördüncü aşaması sırasında Batı Bengal eyaletinde çıkan çatışmalarda 7 kişi yaralandı.

Press Trust of India ajansı, Batı Bengal'de rakip gruplar arasında çıkan çatışmalarda 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yine Batı Bengal'in Asansol bölgesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin milliyetçi BJP partisinin yerel yetkilisi Babul Supriyo'nun aracının, oy kullanma merkezinin dışında karşıt görüşlü grubun saldırısına uğradığı belirtildi.

Eyaletin Dubrajpur bölgesinde de oy kullanma merkezine cep telefonlarıyla girmelerine izin verilmeyen bir grup seçmenin olay çıkarması üzerine güvenlik görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Hindistan'da 7 aşamada yapılan seçimlerin dördüncü aşamasında, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyenin 72'sini belirlemek için 9 eyalette oy kullanılıyor. Seçimin dördüncü aşamasında, 961 aday yarışıyor.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada da 117'sinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Hindistan'da parlamento seçimlerinde tüm aşamalarda, yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Kalan üç aşama 6, 12 ve 19 Mayıs'ta yapılacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

Ülkede parlamento seçimlerinin ilk 3 aşamasında katılım oranının yüzde 66,4 olduğu ifade ediliyor.

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çatışma Hindistan parlamento seçimleri

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