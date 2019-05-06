Hindistan'da parlamento seçimleri

Hindistan'a 11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin beşinci aşaması için halk sandık başına gitti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, yedi aşamada yapılan seçimlerin beşinci aşamasında, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyenin 51'ini belirlemek için 7 eyalette oy verme işlemi başladı.

Beşinci aşamasında, 674 adayın yarıştığı seçimlerde, yaklaşık 87 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimin 11 Nisan'da başlayan ilk aşamasında 18 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 279 aday Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 91, 18 Nisan'daki ikinci aşamasında 11 eyalet ve 1 Birlik Toprağı’ndan bin 600’ün üzerinde aday 95 sandalye için yarışmıştı.

23 Nisan'da başlayan üçüncü aşamada 13 eyalet ve 2 Birlik Toprağı’ndan bin 600’ün üzerinde kişi 543 sandalyeden 117'si, seçimin dördüncü aşamasında ise 9 eyaletten 961 kişi 72 sandalye için aday olmuştu.

Kalan iki aşama için de 12 ve 19 Mayıs'ta oy kullanılacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

