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Hindistan’da pazarda korkutan yangın

27.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.Hindistan’ın Maharashtra eyaletine Pune kentinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.

Hindistan’da pazarda korkutan yangın

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletine Pune kentinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede civardaki binalara yayılırken, binalar ve evler alev alev yandı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin, pazara çıkan yolun tıkanıklığı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Hindistan’da pazarda korkutan yangın

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