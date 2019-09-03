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Hindistan'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:08 | Son Güncelleme

Hindistan'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın: 4 ölü

Hindistan'da devlete ait petrol ve doğal gaz işleme tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Mumbai kenti yakınlarındaki Uran bölgesinde, Petrol ve Doğal Gaz Şirketine (ONGC) ait tesiste yangın çıktı.

Emniyet yetkilileri, sabah erken saatlerde, içeride az sayıda işçinin bulunduğu esnada çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

ONGC'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Uran'daki tesisin yağmur suyu tahliye bölümünde çıkan yangının, iki saat içinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının, tesisteki petrol işleme üzerinde bir etkisinin olmadığına işaret edilen paylaşımda, doğal gazın Gucarat eyaletindeki başka bir tesise yönlendirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
petrol ve doğal gaz

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