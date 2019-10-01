Hindistan'da polis düzensiz göçmenleri tespit edecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde polis, başta Bangladeşliler olmak üzere, eyalet genelinde düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için tespit çalışması başlatıyor.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş emniyeti içinde yayımlanan bir genelgede, düzensiz göçmenlerin tespiti ve yasal evrakları bulunmayanların sınır dışı edilmeleri isteniyor.

Genelgede, Bangladeşli düzensiz göçmenlerin bazı bölgelerde gizli mekanlarda yaşadığı uyarısı yapılarak, konunun devletin "iç güvenliği" açısından önemli olduğu ve ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin hangi tren ve otobüs istasyonlarında ve diğer mekanlarda barındığının tespit edilmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu kişilerden alınacak parmak izlerinin, ilgili emniyet birimine gönderilmesi istendi.

Uttar Pradeş Emniyet Genel Müdürü Om Prakash Singh, genelgede bahsi geçen uygulamanın "rutin" olduğunu ve benzerlerinin, geçmiş yıllarda yapıldığını hatırlatarak konunun, Assam eyaletinde tartışmaya yol açan Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile bağlantısı olmadığını söyledi.