Hindistan'da Polis'in Tatbikatta Tecavüz Zanlılarını Vurması Tartışması

Hindistan’da polis, 27 yaşındaki veteriner bir kadına tecavüz edip öldüren 4 kişiyi, olay yeri tatbikatı sırasında vurdu. İkisi kamyon şoförü, ikisi de kamyon işçisi olan zanlılar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Polis Şefi N. Prakash Reddy olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 4 zanlının olay yeri tatbikatı sırasında yanlarındaki polislerin silahlarını almaya çalıştıklarını bu arada çatışma olduğunu, zanlıların vurulduğunu iki polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde tatbikat sırasında kaç polis memurunun bulunduğu, zanlıların ellerinin kelepçeli olup olmadığı şeklindeki detaylarsa bilinmiyor. Ölen zanlıların yaşlarının 20 ila 26 olduğu belirtildi.

Genç veteriner kadın bir muayeneye giderken motorsikletinin lastiğinin patlaması üzerine son olarak kız kardeşine telefon açtı ve kamyon şoförlerinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis, genç kadının zanlılar tarafından kaçırıldığını, tecavüz edilip öldürüldükten sonra da cesedinin, Hiderabad yakınlarında bırakıldığını açıkladı.