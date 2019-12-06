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Hindistan'da Polis'in Tatbikatta Tecavüz Zanlılarını Vurması Tartışması

06.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

Hindistan’da polis, 27 yaşındaki veteriner bir kadına tecavüz edip öldüren 4 kişiyi, olay yeri tatbikatı sırasında vurdu. İkisi kamyon şoförü, ikisi de kamyon işçisi olan zanlılar olay yerinde hayatlarını kaybetti

Hindistan'da Polis'in Tatbikatta Tecavüz Zanlılarını Vurması Tartışması

Hindistan’da polis, 27 yaşındaki veteriner bir kadına tecavüz edip öldüren 4 kişiyi, olay yeri tatbikatı sırasında vurdu. İkisi kamyon şoförü, ikisi de kamyon işçisi olan zanlılar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Polis Şefi N. Prakash Reddy olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 4 zanlının olay yeri tatbikatı sırasında yanlarındaki polislerin silahlarını almaya çalıştıklarını bu arada çatışma olduğunu, zanlıların vurulduğunu iki polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde tatbikat sırasında kaç polis memurunun bulunduğu, zanlıların ellerinin kelepçeli olup olmadığı şeklindeki detaylarsa bilinmiyor. Ölen zanlıların yaşlarının 20 ila 26 olduğu belirtildi.

Genç veteriner kadın bir muayeneye giderken motorsikletinin lastiğinin patlaması üzerine son olarak kız kardeşine telefon açtı ve kamyon şoförlerinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Polis, genç kadının zanlılar tarafından kaçırıldığını, tecavüz edilip öldürüldükten sonra da cesedinin, Hiderabad yakınlarında bırakıldığını açıkladı.

Genç kadının ailesi zanlıların tatbikat sırasında polis tarafından vurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Baba, “Kızım öldürüleli 10 gün olmuştu. Kızımın ruhu şimdi huzur bulacak. Bunun için polise ve hükümete teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Geçen hafta Hindistan’da bazı şehirlerde tecavüzler ve 27 yaşındaki genç veteriner kadının öldürülmesiyle ilgili gösteriler yapılmıştı.

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda Hindistanlı da zanlıların öldürülmesinden dolayı polisi kutlayan mesajlar yayınladı. Aralarında Hindistan'da ünlü bazı isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi polise yayınladıkları mesajlarla teşekkür etti.

Buna karşın bu durumun tehlikesine dikkat çeken ve tepki gösterenler de oldu. Ülkenin önde gelen köşe yazarlarından Rukmini S. Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Buna adaletin tecellisi diyemeyiz, bu adalet eksikliğidir. Hukukun üstünlüğünü gözardı ederek kadınları koruyamayız. Bunu anlamak çok mu zor?” diye yazdı.

Anayasa Mahkemesi hakimi de zanlıları öldüren polisler hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Hükümet henüz olaya ilişkin yorum yapmazken iktidardaki partinin milletvekillerinden Maneka Gandhi de polisin zanlıları vurmasına tepki gösterdi ve adaletin bu şekilde sağlanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Hindistan’da özellikle Pencap ve Keşmir eyaletindeki çete savaşlarına ilişkin olaylarda polis sık sık zanlıları çeşitli nedenlerle vurmakla eleştiriliyor. Öyle ki ülkede bu konu filmlere dahi konu olmuş durumda.

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