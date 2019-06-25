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Hindistan'da Pompeo'ya karşı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Hindistan'da Pompeo'ya karşı gösteri düzenlendi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye yapacağı ziyaret protesto edildi.

Başkent Yeni Delhi'de sol görüşlü gruplardan yüzlerce destekçi, bu akşam saatlerinde Hindistan'a gelecek Pompeo'yu protesto eden gösteri düzenledi.

ABD'nin Orta Doğu politikalarını eleştiren göstericilerin, İran'a savaş açılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdığı, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" sloganları attığı dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurmuş ve "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan'a geçmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Mike Pompeo

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