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Hindistan’da protestoculara silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yeni vatandaşlık yasasına karşı protesto düzenleyenlere silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.Hindistan’da Müslümanları kapsam dışı bırakan yeni vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yeni vatandaşlık yasasına karşı protesto düzenleyenlere silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.
Hindistan’da Müslümanları kapsam dışı bırakan yeni vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. Delhi’de bulunan bir üniversitenin yakınındaki protesto gösterilerinde bu kez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından protestoculara silahlı saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtilirken, görgü tanıkları elinde silah bulunan bir adamın, ateş açmadan önce protestoculara karşı slogan attığını öne sürdü.
Öte yandan polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

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