HABER
  4. Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi

Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Medresenin 68 yaşındaki sorumlusu Mevlana Asad Rıza Hüseyni: - "(Polis şiddeti sırasında) Yaşayacağımı düşünmedim ancak Allah beni kurtardı. 2013 ayaklanmalarında bile böyle bir şey görmedim"

Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sırasında bir medreseyi basan polislerin, öğrencilere, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a selam olsun)" dedirtmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, protestolar sırasında Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar şehrindeki bir medreseye baskın düzenleyen polisler, öğrencilere "terörist" diyerek Hinduizm'e ait kutsal sözleri söyletmeye çalıştı.

Medresenin 68 yaşındaki sorumlusu Mevlana Asad Rıza Hüseyni, konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin de polislerin darbettiği kişiler arasında olduğunu ifade ederek sol kolunun kırıldığını ve her iki bacağında sargı bulunduğunu belirtti.

Polislerin saldırısı sırasında kendisine çok fazla vurduklarını ve yere düştüğünü anlatan Hüseyni, "Benim üzerime bir başka biri düştü. Yaşayacağımı düşünmedim ancak Allah beni kurtardı. 2013 ayaklanmalarında bile böyle bir şey görmedim." dedi.

Medresedeki öğrenciler, protestolar sırasında yaklaşık 150 üniformalı polisin kuruma girdiğini, güvenlik kameraları ile kapıları kırarak kendilerine lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile vurmaya başladıklarını kaydetti.

Polislerin kendilerine terörist dediğini ve "Tanrı Ram'a selam olsun" dedirtmeye çalıştığını ifade eden öğrenciler, içlerinden bazılarında güvenlik görevlilerinin şiddeti sonrası rektal kanama olduğuna yönelik raporlar bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgedeki polis yetkilileri, haklarındaki iddiaları reddetti.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Isparta karla mücadele ediyorIsparta karla mücadele ediyor
Kazada ölen üniversiteli Ayşe’nin bavulları, tabutunun yanına konulduKazada ölen üniversiteli Ayşe’nin bavulları, tabutunun yanına konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hindistan polis şiddeti protesto şiddet

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara kar yağışı etkili oluyor! Ulaşım aksadı, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ankara kara teslim!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

'TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz'

Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı! Şu anda Antalya...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.