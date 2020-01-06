Hindistan'da protestolar sırasında medreseye giren polislerin şiddet uyguladığı iddia edildi

Hindistan'da değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sırasında bir medreseyi basan polislerin, öğrencilere, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a selam olsun)" dedirtmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, protestolar sırasında Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar şehrindeki bir medreseye baskın düzenleyen polisler, öğrencilere "terörist" diyerek Hinduizm'e ait kutsal sözleri söyletmeye çalıştı.

Medresenin 68 yaşındaki sorumlusu Mevlana Asad Rıza Hüseyni, konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin de polislerin darbettiği kişiler arasında olduğunu ifade ederek sol kolunun kırıldığını ve her iki bacağında sargı bulunduğunu belirtti.

Polislerin saldırısı sırasında kendisine çok fazla vurduklarını ve yere düştüğünü anlatan Hüseyni, "Benim üzerime bir başka biri düştü. Yaşayacağımı düşünmedim ancak Allah beni kurtardı. 2013 ayaklanmalarında bile böyle bir şey görmedim." dedi.

Medresedeki öğrenciler, protestolar sırasında yaklaşık 150 üniformalı polisin kuruma girdiğini, güvenlik kameraları ile kapıları kırarak kendilerine lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ile vurmaya başladıklarını kaydetti.