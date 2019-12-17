Hindistan'da protestolar sürüyor

Ülkenin güneyindeki Kerala’da aralarında siyasi partilerin de olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü eyalet genelinde dükkan kapatma çağrısı yaptı.

Pazar akşamı JMI ve AMU öğrencilerine uygulanan polis şiddeti sonrası başlayan protestolara Delhi, Maharaştra, Karnataka, Kerala, Uttar Pradeş, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri ile Çandigarh ve Puduçeri birlik toprağındaki üniversite öğrencileri katıldı.

Hint basınındaki haberlere göre, Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin yasa değişikliğine ilişkin protestolar sırasında polis şiddetine maruz kalması, ülke genelindeki üniversitelerde gösterilerin yaşanmasına yol açtı.

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Hindistan'da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramıştı.

Şah Ruh Han'ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi.

Pazar akşamı başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin yasa değişikliğine karşı düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

