Hindistan'da protestolar sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor. Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki üniversite öğrencileri, mezuniyet törenlerinde yasa karşıtı eylem yaptı. Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki Jadavpur Üniversitesinde, uluslararası ilişkiler öğrencisi Debosmita Choudhury, mezuniyet töreninde vatandaşlık yasasının bir kopyasını sahnede yırtarak değişikliği protesto etti. Mezuniyet töreninde yasa karşıtı 25 öğrenci de diplomalarını almak için sahneye çağırıldıklarında yerlerinden kalkmayarak tepkilerini ortaya koydu. Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi şehrindeki Banaras Hindu Üniversitesinde (BHU) Sih öğrenci Rajat Singh, mezuniyet töreninde yasadaki değişikliğe karşı tepki göstererek diplomasını almak istemedi. Üniversiteden yaklaşık 70 öğrencinin protestolar sırasında gözaltına alındığını kaydeden Rajat Singh, "19 Aralık'ta yasa karşıtı protestolarda çok sayıda öğrenci tutuklandığı için diplomamı kabul etmedim. Bu tutuklamalara karşıyım. Milleti bölemeye çalışan herhangi bir yasaya karşıyım." ifadelerini kullandı.

Başkent Yeni Delhi'nin güneyinde Shaheen Bagh banliyösünde, çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişinin yaptığı oturma eylemi de 10 gündür devam ediyor. Öte yandan, sosyal medyada örgütlenerek ülkenin çeşitli eyaletlerinde bir araya gelen avukatlar, ülke genelinde tutuklanan veya gözaltına alınanlara karşı yasal destek sağlamak için harekete geçti. - "Hindular için sadece bir ülke var, Hindistan" İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) Gucerat eyalet Başbakanı Vijay Rupani, Ahmedabad'da yasayı desteklemek için düzenlediği mitingde yaptığı açıklamada, Müslümanların gidebilecekleri 150 ülke olduğunu belirterek, "Hindular için sadece bir ülke var ve bu da Hindistan." dedi. Rupani'nin açıklaması sosyal medyada tepki gördü. Geçen hafta Aligarh Müslüman Üniversitesinde yaşanan şiddet olaylarının ve polis eylemlerinin incelendiği durum tespit raporunda, emniyet güçlerinin, Jai Shri Ram (Tanrı Ram’a selam olsun) sloganları atarak öğrencilere saldırdığı belirtildi. Polisin benzeri dini sloganlar atarak öğrencilere ait motosiklet ve çeşitli araçları yaktığı ve hasar verdiği kaydedildi.