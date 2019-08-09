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Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Hindistan’ın güney eyaleti Kerala’da sağanak muson yağmurlarının yol açtığı, sel ve toprak kaybı sebebiyle 22 bin kişi bölgeden tahliye edildi.Selin yol açtığı olumsuz şartlar sebebiyle Periyar nehri kıyısında bulunan Cochin uluslararası hava limanında uçuşlar durduruldu.

Hindistan’ın güney eyaleti Kerala’da sağanak muson yağmurlarının yol açtığı, sel ve toprak kaybı sebebiyle 22 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
Selin yol açtığı olumsuz şartlar sebebiyle Periyar nehri kıyısında bulunan Cochin uluslararası hava limanında uçuşlar durduruldu. Kerala eyaletinin başbakanı Pinarayi Vijayan twitterden bir açıklama yaparak Munnar bölgesinde büyük bir toprak kayması meydana geldiği bildirdi. Yetkililerin kurtarma çalışmaları için her türlü imkanın kullandığı kaydedildi.
Munnar bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca insanın mahsur kaldığı ve 70 evin hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca Kerala’daki sağnak yağmurlarda geçen 2 gün içinde 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Geçen ağustos ayında Kerala’da meydana gelen sellerde 220 kişi öldü ve 5 milyon kişi de sellerden etkilendi. Hindistan’da son bir hafta içinde meydana gelen, evlere, alt yapıya ve tarlalara hasar vererek milyarlarca dolar zarara yol açan sellerin yüzyılın en büyük sel felaketi olduğu ifade edildi.

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi

Hindistan’da sağanak muson yağmurları: 22 bin kişi tahliye edildi
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