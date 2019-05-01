Hindistan'da sahte içkiden 7 kişi öldü

Hindistan'ın doğusunda yer alan Odisha eyaletinde, sahte içkiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis, parlamento seçimlerinin pazartesi günü eyalette düzenlenen dördüncü turu sonrasında, Bhadrak bölgesindeki kutlamada sahte içki içen 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kutlama yemeğinden sonra mide bulantısı, mide ağrısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastanelere başvuran onlarca kişinin tedavi altına alındığı, 3 kişinin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi.

Polis, olayın ayrıntılarının araştırıldığını ifade etti.

Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.

