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Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı 154’e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Hindistan’da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldi.Hindistanlı yetkililer, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 154’e yükseldiğini ve en az 200 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Hindistan’da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldi.
Hindistanlı yetkililer, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 154’e yükseldiğini ve en az 200 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde üretilen “ev yapımı likör” içtiğini bildirdi. Polis, sahte içki sağladığı gerekçesiyle 34 şahsın gözaltına alındığını ve zanlıların bölgede korsan içki satışı yapanlara ilişkin sorgulandığını duyurdu.
Assam eyaletinde görevli polis Mukesh Agarwal, "Yerel olarak üretilen yasa dışı bir likör içmişler. Liköre neyin karıştırıldığını araştırıyoruz” dedi.
Assam eyaletindeki ilk vaka, haftalık ödemelerini alan çay tarlalarında çalışan işçilerin aldıkları sahte içkinin ardından hastaneye başvurmaları sonucu Perşembe günü tespit edilmişti.
2011 yılında Batı Bengal’de 170’den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Resmi rakamlara göre, her yıl Hindistan’da tüketilen beş milyar litre alkolün sadece yüzde 40’ı yasal olarak üretiliyor.

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