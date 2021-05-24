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Hindistan'da Salgın Kaynaklı Can Kaybı Sayısı 300 bini Geçti

24.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle resmi verilere göre 4 bin 454 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da 222 bin 315 kişi olarak açıklandı

Hindistan'da Salgın Kaynaklı Can Kaybı Sayısı 300 bini Geçti

Hindistan’da Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Hindistan şu an dünyada salgının en sert vurduğu ülkelerden biri durumunda. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle resmi verilere göre 4 bin 454 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı da 222 bin 315 kişi olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, aşıların dağıtımında sorunlar yaşandığını belirtirken birçok kişinin bu nedenle aşı hakkı olmasına rağmen aşı yaptıramadığı ifade ediliyor. Öte yandan ülkede Corona virüsü salgınıyla birlikte etkili olmaya başlayan bir başka hastalık olan “Kara Mantar” hastalığı da endişeleri arttırıyor.

Ülkede resmi verilere göre Corona virüsü salgını kaynaklı toplam can kaybı sayısı 303 bin 720 kişiye ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı da 27 milyona yaklaştı. Hindistan bu kayıplarla birlikte Corona virüsü salgınında en çok can kaybı görülen üçüncü ülke durumuna geldi.

Ülkede birçok noktada hastaların oksijen desteği eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hastanelerin de kapasitesinin üzerinde hastalarla dolu olduğu çok sayıda Corona hastasının tedavi görmeksizin hastane koridorlarında hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Yetkililer ülkenin kırsal kesimlerinde de salgın nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığını ancak imkansızlıklar nedeniyle birçok bölgede halka test dahi yapılamadığını belirtiyorlar.

Hindistan’da bugüne dek 41,6 milyon aşılandı ancak nüfusu 1,4 milyar kişi olan ülkede nüfusun sadece yüzde 3,8’i aşılanabilmiş durumda.

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