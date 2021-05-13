Hindistan'da Salgın Nedeniyle Bir Günde 4 Binden Fazla Kişi Öldü

Corona virüsü salgınının dünya üzerinde an itibariyle en etkili olduğu ülke durumundaki Hindistan’da, bir günde 4 binden fazla kişi, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 360 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Uzmanlar salgının etkili olduğu kırsal kesimlerde, test yapılma imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı net rakamların bilinemediğini, gerçekte vaka ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini söylüyorlar.

Hindistan’da bu hafta salgında tepe noktasına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Hindistan’da ortaya çıkan ve etkili olan COVID-19 virüsünün yeni varyantının, tüm dünyaya hızla yayılmasından da endişe ediliyor.

Hayatını kaybeden kişilerin, inançlara göre yakılması ya da gömülmesi konusunda da kayıp sayılarının fazlalığı nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

Resmi verilere göre ülkede son 24 saatte, 326 bin 727 yeni vaka görülürken 4 bin 120 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede aşılama çalışmaları da son derece yavaş ilerliyor. Başbakan Narendra Modi, 1 Mayıs’tan itibaren tüm yetişkinlere aşı yapılmaya başlayacağını söylemişti.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olan Hindistan’da şu ana kadar halkın sadece yüzde 2,8’i aşılanabildi. Hindistan 1,35 milyar kişiyle dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri.

