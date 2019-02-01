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Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.Hindistan’ın Fransız yapımı Mirage süpersonik savaş uçağı, test uçuşu yaparken Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinde bir havaalanına düştü.

Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Fransız yapımı Mirage süpersonik savaş uçağı, test uçuşu yaparken Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinde bir havaalanına düştü. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların kendilerini uçaktan fırlattığı ancak kaza yüzünden hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Kaza yerel saatle sabah 10.30 sıralarında Bangalore’deki Hal Havaalanı’nda gerçekleşti. Mirage 2000 jet uçağı, eğitim uçuşu için pistten kalktıktan sonra düştü.

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