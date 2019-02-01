Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü, uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Fransız yapımı Mirage süpersonik savaş uçağı, test uçuşu yaparken Karnataka eyaletinin Bangalore şehrinde bir havaalanına düştü. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların kendilerini uçaktan fırlattığı ancak kaza yüzünden hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Kaza yerel saatle sabah 10.30 sıralarında Bangalore’deki Hal Havaalanı’nda gerçekleşti. Mirage 2000 jet uçağı, eğitim uçuşu için pistten kalktıktan sonra düştü.
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Hava kirliliği yüzünden vatandaşlar kan öksürüyor!
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
ABD'de donduran soğuklar can aldı
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum