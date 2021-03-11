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Hindistan’da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı

11.03.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore’da leopar paniği yaşandı.

Hindistan’ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore’da leopar paniği yaşandı. Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı, hareketli dakikalar yaşandığı görüldü. Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1’i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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