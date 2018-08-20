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Hindistan'da sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Karnataka'da sel nedeniyle 8 kişi öldü, 4 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka kentinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün gece şiddetini arttıran muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 8 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 225 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Sel nedeniyle 800 ev ile birçok yolun hasar gördüğü belirtildi.

Bölgede, tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hindistan'da haziran ayında başlayan yağmur sezonuyla şu ana kadar binden fazla kişi öldü.

Ülkede sadece Kerala eyaletinde 3 ayda 400 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Karnataka muson yağmurları sel yağmur sezonu

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