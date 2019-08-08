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Hindistan'da Sel Nedeniyle En Az 33 Kişi Öldü 180 Bin Kişi Evlerini Terk Etti

08.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Aşırı yağışlar Hindistan’da sele neden oldu. Sel nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti, 180 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı

Hindistan'da Sel Nedeniyle En Az 33 Kişi Öldü 180 Bin Kişi Evlerini Terk Etti

Aşırı yağışlar Hindistan’da sele neden oldu. Sel nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti, 180 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Aşırı yağış ve sel ülkenin özellikle batı ve güney bölgelerinde etkili oluyor.

Haziran ve Eylül ayları arasındaki dönemsel muson yağmurları, Güney Asya’da her yıl ölümlere neden olmaya devam ediyor.

Ülkenin Maharashtra ve Karnataka bölgelerinde aşırı yağışlar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi açıklamalara göre 33’e ulaştı.

Maharashtra bölgesine son bir haftada metrekareye 67 cm yağış düşmesinin ardından bölgedeki barajın kapaklarının açılması, nehrin taşmasına neden oldu.

Yetkililer aşırı yağış nedeniyle baraj kapaklarını açmaktan başka çarelerinin kalmadığını söylediler. Bölgedeki tüm su depoları ve rezerv alanlarının da dolduğu belirtiliyor.

Hayatını kaybedenlerden 9’unun botlarıyla selden kaçmaya çalışan köylüler oldukları belirtildi. 4 kişinin de kayıp olduğu ifade ediliyor.

Yağış ve sel karayolu ulaşımını da etkiliyor. Ülkenin finans başkenti Mumbai’ye giden otobande binlerce kamyonun yolda mahsur kaldığı haber veriliyor.

Meteoroloji yetkilileri aşırı yağışların önümüzdeki 3-4 gün daha sürmesinin beklendiğini söylüyorlar. Bölgede okullar da tatil edilmiş durumda.

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