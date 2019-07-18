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Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle sel baskını yaşanmasının ardından doğal yaşam parkındaki kaplan ve gergedanlar yüksek noktalara kaçtı.Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam vilayetinde yaşanan sel nedeniyle bu sabah Kaziranga Ulusal Parkı’ndan kaçan kaplan, ev olarak da kullanılan bir mağazada girip içerideki yatağa uzandı.

Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle sel baskını yaşanmasının ardından doğal yaşam parkındaki kaplan ve gergedanlar yüksek noktalara kaçtı.
Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam vilayetinde yaşanan sel nedeniyle bu sabah Kaziranga Ulusal Parkı’ndan kaçan kaplan, ev olarak da kullanılan bir mağazada girip içerideki yatağa uzandı. Mağaza sahipleri korkuya kapılırken, dikkatler sele kapılan hayvanların durumuna yöneldi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı Kaziranga Ulusal Parkı’nın diğer sakinleri gibi, 90 kiloluk kaplan da yaşanan selden kaçıp sığınabileceği kuru bir yer arayışındaydı.
Hindistan’ın yardım kuruluşu Wildlife Trust’ın baş veterineri Bhaskar Choudhury, “Sahipleri 08.30 sıralarında mağazayı açacakken kaplanın içeriye daldığını gördüler. Kapılardan biri açıktı ve içerisi karanlıktı. Kaplan da içeri girip yatağa oturdu” dedi. Choudhury, dev kediyi sakinleştirmek yerine güneşin batışını bekleyip kendi kendine çıkmasını beklediklerini açıkladı.
Bu sırada park korucuları, koca bir su birikintisine dönmüş olan doğal yaşam parkı arazisinde botlardan faydalanarak yaralanmış ve kıyıya vurmuş hayvanları arıyorlar. Taşkın sularında koşuşan vahşi bufalolar, kara parçalarında oturan bitkin düşmüş gergedanlar ile yoldan geçen filler, kurtarma ekiplerinin suda boğuşan hayvanlara ulaşma çalışmaları sırasında karşılaştıkları olağandışı görüntülerden yalnızca birkaçıydı. Korucu Pradut Goswami, “Kaziranga Ulusal Parkı’nda uzun zamandır bu tip bir sel yaşanmamıştı” dedi.
UNESCO tarafından tanınan Kaziranga, dünya üzerinde yaşayan tek boynuzlu gergedanların 3’de 1’ine ev sahipliği yapıyor. Tek boynuzlu gergedanların çoğunun etrafı sularla çevrilmiş kara parçacıklarına çıktıkları gözlemlendi.
Assam, Hindistan’da görülen mevsimlik Muson yağışlarından en kötü etkilenen bölgelerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle her yıl park yetkilileri, hayvanların yüzüp sığınabilmesi için yüksek alanlar inşa etse de hayvanların tamamı bu alanları kullanmıyor.
Yerel medya, yaşanan sel sırasında 50’den fazla yabani hayvanın hayatını kaybettiğini iddia etti. Hayvanlardan bazılarının, parkın yakınlardaki Karbi tepelerine ulaşmak için otoyoldaki yoğun trafiğin arasından geçişi sırasında yaşanan kazalarda öldüğü bildirildi. Assam’da ikinci haftasını tamamlayan sel nedeniyle şimdiye kadar 27 kişi hayatını kaybederken birçok konut ve tekne yok oldu.

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda

Hindistan’da sel: Vahşi hayvanlar firarda
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