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Hindistan’da selden ölenlerin sayısı 95’e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde meydana gelen sel felaketi kaynaklı ölüm sayısı 95’e yükselirken, şiddetli yağmur ve toprak kayması nedeniyle yüz binlerce evin tahliye edildiği bildirildi.Hindistan, Haziran ayında başlayan ve Eylül sonuna kadar devam edecek mevsimlik Muson yağışlarının etkisi altında.

Hindistan’ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde meydana gelen sel felaketi kaynaklı ölüm sayısı 95’e yükselirken, şiddetli yağmur ve toprak kayması nedeniyle yüz binlerce evin tahliye edildiği bildirildi.
Hindistan, Haziran ayında başlayan ve Eylül sonuna kadar devam edecek mevsimlik Muson yağışlarının etkisi altında. Ülkenin güneybatısında bulunan Kerala eyaleti yerel afet yönetim merkezi, son iki günde 80 toprak kayması yaşanmasına bağlı olarak 42 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100 bin konutun tahliye edildiğini açıkladı.
Kerala Bölgesi Başbakanı Pinarayi Vijayan, Koçi kentinde düzenlenen bir basın toplantısında, Türkiye saatiyle Wayanad bölgesindeki Banasura Sagar Barajı’nın kapaklarını açarak kontrollü bir şekilde sel suyu seviyesinin düşürüldüğünü ve bölgedeki hasarın azaltılmaya çalışıldığını açıkladı.
Kerala Eyalet Afet Yönetimi Kontrol Odası, bugün basına verdiği demeçte eyaletteki 14 bölgeden 7’sine şiddetli yağış ve kötü hava koşulları tahmini ile “kırmızı alarm” verdi.
Geçen yıl Kerala, yüz yılın en kötü sellerden biri tarafından vurulduğunda 200’den fazla insan hayatını kaybetmiş ve 5 milyondan fazla kişi ise sel nedeniyle mağdur olmuştu.

Cochin Havalimanı sele teslim oldu
Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı, uçakların taksi yolu dünden beri su ile dolduğu için kapatıldı. Eyalet yetkilileri, su seviyelerinin azalmaya başlamasının ardından havaalanının yarın yeniden açılmasının beklendiğini söyledi.
Hindistan’ın teknoloji merkezi Bengaluru’ya ev sahipliği yapan Karnataka’da 45 yılın en kötü selinin yaşandığını söyleyen Başbakan Bookanakere Siddalingappa Yeddyurappa, bugün yaptığı açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeddyurappa, yağmur nedeniyle yaklaşık bin 24 köy su altında kaldı, bazı barajlar tam doluluk oranına ulaştı ve 200 binden fazla insan tahliye edildiğini sözlerine eklerken, eyaletin 30 ilçesinden 16’sının şiddetli yağışlardan etkilendiği ve 235 bin 105 kişinin tahliye edilerek 624 yardım kampına taşındığını belirtti.
Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’ye ev sahipliği yapan Maharaştra’da bu hafta toplam 29 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Departmanı, internet sitesinde, şiddetli şiddetli yağışların Kerala’nın izole edilen bölgelerinde şiddetliden aşırı şiddetliye değişen yoğunlukta, Karnataka ve Maharaştra’nın güneyindeki bazı kesimlerinde bugün aşırı yağış görebileceğini açıkladı.
Yetkililer, Hindistan’ın farklı bölgelerinde yaşanan kayıplar nedeniyle ölü sayısı 95’e çıkarken yağışların devam etmesi nedeniyle daha fazla kayıp yaşanmasından endişe duyuyor.

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