Hindistan’da selden ölenlerin sayısı 95’e çıktı

Hindistan’ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde meydana gelen sel felaketi kaynaklı ölüm sayısı 95’e yükselirken, şiddetli yağmur ve toprak kayması nedeniyle yüz binlerce evin tahliye edildiği bildirildi.

Hindistan, Haziran ayında başlayan ve Eylül sonuna kadar devam edecek mevsimlik Muson yağışlarının etkisi altında. Ülkenin güneybatısında bulunan Kerala eyaleti yerel afet yönetim merkezi, son iki günde 80 toprak kayması yaşanmasına bağlı olarak 42 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100 bin konutun tahliye edildiğini açıkladı.

Kerala Bölgesi Başbakanı Pinarayi Vijayan, Koçi kentinde düzenlenen bir basın toplantısında, Türkiye saatiyle Wayanad bölgesindeki Banasura Sagar Barajı’nın kapaklarını açarak kontrollü bir şekilde sel suyu seviyesinin düşürüldüğünü ve bölgedeki hasarın azaltılmaya çalışıldığını açıkladı.

Kerala Eyalet Afet Yönetimi Kontrol Odası, bugün basına verdiği demeçte eyaletteki 14 bölgeden 7’sine şiddetli yağış ve kötü hava koşulları tahmini ile “kırmızı alarm” verdi.

Geçen yıl Kerala, yüz yılın en kötü sellerden biri tarafından vurulduğunda 200’den fazla insan hayatını kaybetmiş ve 5 milyondan fazla kişi ise sel nedeniyle mağdur olmuştu.