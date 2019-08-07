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Hindistan'da seller 16 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

Hindistan'da seller 16 can aldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi.

ANI haber ajansına göre, şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sellerde eyalete bağlı Pune'de 4, Satara'da 7, Sangli ve Kolhapur'da 2'şer ve Solapur'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 30 bin aile de sellerin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi.

Öte yandan, Sangli, Satara ve Kolhapur bölgelerinde eğitime ara verilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

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Hindistan maharashtra Pune sel

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