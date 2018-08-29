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Hindistan'da sıçanın ısırdığı yolcuya tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da sıçanın ısırdığı yolcuya tazminat

Hindistan'da dört yıl önce tren yolculuğu yaptığı sırada bir sıçan tarafından ısırılan kişi, 25 bin Hindistan rupisi (355 dolar) tazminat kazandı.

Hindustan Times'ın haberine göre Bölge Tüketici Mahkemesi, 8 Ağustos 2014'te Chennai şehrine trenle yolculuk ederken sıçan tarafından ısırılan Venkatachalam'a, demiryolları tarafından çektiği ruhsal sıkıntı için 25 bin Hindistan rupisi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, demiryollarının, yolcunun kendisi tarafından yapılan tıbbi harcaması için 2 bin Hindistan rupisi (28,5 dolar) ve dava açma masrafı olarak da 5 bin Hindistan rupisi (71 dolar) ödemesine hükmetti.

Demiryollarının tazminatı üç ay içinde ödemesi gerektiği bildirildi.

Venkatachalam, sıçan ısırdığında oluşan yarasını gösterdiğinde trendeki demiryolu yetkilisinin umursamadığını ve kendisine ilk yardımda bulunulmadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sıçan tren

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