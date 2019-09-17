HABER

Hindistan’da şiddetli yağış ve sel faciası: Bin 422 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hindistan’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.Hindistan genelinde etkili olan şiddeti yağış ve sel sonrası bilanço açıklandı.

Hindistan’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan genelinde etkili olan şiddeti yağış ve sel sonrası bilanço açıklandı. Rapora göre, ülkenin Kerala, Maharaştra, Bihar ve Madya Pradeş eyaletinde 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve selde bin 422 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı verilerinde, muson yağmurları nedeniyle meydana gelen ölümlerin ülke genelinde artış gösterdiği vurgulandı.
Geçtiğimiz yıl ise yalnızca Kerala eyaletinde 498 olmak üzere ülke genelinde bin 379 kişi hayatını kaybetmişti.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar 
Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandıÖnce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.