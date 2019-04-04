Hindistan'da şiddetli yağışlar 4 binden fazla aileyi evsiz bıraktı

Hindistan'ın Tripura eyaletinde etkili olan fırtınanın beraberinde gelen şiddetli yağışlar nedeniyle son 72 saatte bir kişi öldü, 4 binden fazla aile evsiz kaldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Eyalet Acil Durum Yönetim Merkezi (SEOC) tarafından yayımlanan raporda, şiddetli yağışlara bağlı olarak Batı Tripura bölgesinin çeşitli yerlerinden 4 bin 469 ailenin, bölgede kurulan 32 yardım kampına yerleştirildiği bildirildi.

Raporda, yağışlar nedeniyle eyalet genelinde 7 binden fazla evin kısmen, ağır ya da tamamen hasar gördüğü kaydedildi.

SEOC'dan bir yetkili, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerin Batı Tripura'ya bağlı Mohanpur, Jirania ve Mandwai kasabaları olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkili, eyaletin pek çok bölgesinde 3 gündür etkili olan sağanakta bir kadının öldüğünü ve bin 482 evin tamamen hasar gördüğünü ifade etti.

