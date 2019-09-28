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Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Afet Yönetim ve Yardım Ofisi Sözcülerinden Sandhaya Kureel, eyalet genelinde bir haftadır etkili olan yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Kureel, sellerde evlerin çökmesi, yıldırım çarpması, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yağışların şiddet sebebiyle eyalet başkenti Lucknow ile Amethi ve Hardoi kentlerinde okulların kapandığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkileri, bölgede pazartesiden itibaren yağışların azalmasının beklendiğini kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda en az 350 kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan muson yağmurları

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