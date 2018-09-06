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Hindistan'da şiddetli yağışlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde, yükselen Ganj Nehri suları ve aralıksız süren yağışlar nedeniyle salı gecesinden bu yana 14 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, yükselen Ganj Nehri suları ve aralıksız süren yağışlar salı gecesinden bu yana 14 kişinin ölümüne ve bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Unnao bölgesinden geçen Ganj Nehri'nin yükselmesinin ve aşırı yağışların neden olduğu çeşitli kazalarda Unnao bölgesinde 5, Hardoi bölgesinde 4, Kanpur bölgesinde 2, Etawah ve Fatehpur bölgelerinde 1'er kişi öldü.

Kannauj bölgesinde de 1 çocuğun taşan kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddetli yağışlar ve Narora barajındaki suların taşması sonucu yükselen Ganj Nehri suları, eyaletin 5 bölgesindeki yüzlerce köyü olumsuz etkiledi, onlarca ev ve yol sular altında kaldı.

Kanpur, Fatehpur ve Unnao bölgesinde en az 8 bin kişi tahliye edildi.

Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu 2-4 Eylül tarihleri arasında 42 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Hindistan'da muson mevsimindeki şiddetli yağışların yol açtığı kazalar ve sellerde bin 400 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan Ganj Nehri şiddetli yağış Uttar Pradeş

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