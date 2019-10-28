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Hindistan'da şiddetli yağışların etkisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

Nagaland eyaletinde cumartesi gününden beri etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde üç kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Nagaland Eyalet Afet Yönetimi Kurumu yetkilisi Johnny Ruangmei, yağışlardan en fazla etkilenen yerlerden birinin Dimapur şehri olduğuna işaret ederek şehirdeki selde dün ve bugün iki kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ruangmei, Phek kasabasında cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında da bir kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını bildirdi.

Dimapur'da 17 köyün sellerden etkilendiğini ifade eden Ruangmei, "Dimapur'un neredeyse yüzde 25'inin etkilendiğini" ve mahsur kalan yaklaşık 240 kişinin, Eyalet Afet Müdahale Gücü ekipleri ve Assam eyaleti askerlerince kurtarıldığını kaydetti.

Diğer yandan, komşu Assam eyaletinde, dün geç saatlere kadar etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerden 6 bölgedeki 18 bin 505 kişinin etkilendiği, Dima Hasao bölgesinde yaşanan toprak kaymalarında 78 evin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dimapur Nagaland sel toprak kayması

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