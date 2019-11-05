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Hindistan’da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı.

Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı. Son 3 yılın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı Hindistan’da yetkililer ‘dışarı çıkmayın’ uyarılarını sürdürüyor.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği sağlığı tehdit eden seviyelere ulaştı. Son 3 yılın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı başkent Yeni Delhi’de yetkililer, nefes almada güçlük ve gözlerde yanmaya neden olan kirlilik nedeniyle halkı uyarmaya devam ediyor. Yetkililer, acil güvenlik önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde trafiğe çıkan araç sayısını azaltıp, tek ve çift plaka uygulamasına geçti.
Yeni Delhi’de her yıl Kasım ve Aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması da bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkenin kuzeyindeki 2 milyondan fazla çiftçi, her yıl 23 milyon ton anız yakıyor. Diğer yandan Diwali Işık Festivali’nde ateşlenen havai fişekler nedeniyle kentteki hava kirliliği üst seviyelere çıkıyor.

20 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmek istiyor
Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle 20 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek istiyor. Ülkeyi terk etmek istediğini belirten Divyam Mathur, “Hayatımı ve kariyerimi geliştirme aşamasındayım. Buradan gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Solunum yolu hastalıklarında artış yaşandı
Yeni Delhi’de süren tehlikeli hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarında artışa neden olduğu belirtildi. Göğüs cerrahı Arvind Kumar, son yıllarda kritik boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle Hindistan’da yaşayan herkesin sigara içen bir kişiyle aynı rahatsızlıkları yaşadığını söyledi. Kumar, felç, beynin gelişimine engel, kalp krizi, hipertansiyon, diyabet, solunum problemleri, zatürre ve akciğer kanseri görülme sıklığı ile hava kirliliğinin bağlantılı olduğunu söyledi.
Öte yandan Hindistan’da her yıl 5 yaşın altındaki yüz binden fazla çocuğun hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler, dünyanın en kirli 15 şehrinden 14’ünün Hindistan’da olduğunu açıkladı.

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