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  4. Hindistan’da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

Hindistan’da tapınaktan su içen Müslüman genç saldırıya uğradı

13.03.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Hindistan’da bir adam, tapınaktan su içtiği gerekçesiyle Müslüman gence saldırdı.Hindistan’da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh’te bulunan bir tapınaktan su içtiği için Müslüman genç acımasızca dövüldü.

Hindistan’da bir adam, tapınaktan su içtiği gerekçesiyle Müslüman gence saldırdı.

Hindistan’da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh’te bulunan bir tapınaktan su içtiği için Müslüman genç acımasızca dövüldü. Adının Shringi Nandan Yadav olduğu açıklanan saldırgan, Asif isimli Müslüman çocuğu tapınaktan su içtiği gerekçesiyle önce tokatladı sonra da yere yatırarak tekmeledi. Müslüman gence yönelik saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonucu yetkililer harekete geçti. Uttar Pradesh polisi, saldırganı tutukladı.

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