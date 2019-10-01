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Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasa tasarısı yeniden gündeme getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:55 | Son Güncelleme

Hindistan hükümeti, Müslüman olmayan mültecilere vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Müslüman olmayan mültecilere vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeyi planladıklarını belirtti.

Şah, Kolkata'da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Assam eyaletinde çoğu Müslüman 1,9 milyon kişiyi nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakan Ulusal Vatandaş Sicilinin (NRC) uygulamaya koyulmasından önce Hindu, Sih, Budist, Hristiyan ve Jainizm inancına sahip yerleşimcilere vatandaşlık verileceğini, bunu öngören yasa tasarısının yeniden gündeme getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Söz konusucu inançlara sahip yerleşimcilerden ülkeyi terk etmelerinin istenmeyeceğini ifade eden Şah, bu dinlere mensup kişilerin karşılaştıkları zorluklar nedeniyle Hindistan'a geldiklerini kaydetti.

Şah, Trinamool Kongresi partisinin, Hindistan Parlamentosunun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nın geçmesine izin vermediğini hatırlattı.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına Batı Bengal'de ev ev gezerek Trinamool Kongresi'nin kampanyalarını herkese anlatmaya çağıran Şah, "Politik çıkarlar, milli çıkarların ve devlet çıkarlarının üzerinde olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Rajya Sabha'da bekletilen Vatandaşlık Değişikliği yasa tasarısı, 6 yıldır Hindistan'da ikamet eden ve Müslüman olmayan, Afganistan, Bangladeş ve Pakistanlı mültecilere vatandaşlık verilmesini öngörüyor.

NRC nihai vatandaşlık listesinde, Assam'da yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken, çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi listeye alınmamıştı.

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, vatandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı" ilan edilmeyeceğini belirtirken, Assam eyaleti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların 120 gün içinde Yabancılar Mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam eyaletine özel listenin ilk hali 1951'de, o dönem Doğu Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirlemek için yapılmıştı.

Son hazırlanan listede ise 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelenler ile Bangladeş'in bağımsızlığını ilan etmesinden hemen önce 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar "devletsiz" olarak tanınma endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme" çağrısında bulunurken, yetkililere bu riski azaltan adımlar atılması, kişilerin tutuklanmasından veya sınır dışı edilmesinden kaçınılması çağrısı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah

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