Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası parlamentonun alt kanadından geçti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına ilişkin tasarı, federal meclisin alt kanadı Lok Sabha'dan (Halk Meclisi) 80'e karşı 311 kabul oyuyla geçti. Ülkede, gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini sağlayacak Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısı, mecliste 12 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. Tasarı üst meclis Rajya Sabha'da da (Eyaletler Meclisi) oylanacak. Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. - "Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olamayacak" Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, mecliste yaptığı konuşmada, tasarının Müslüman karşıtı olduğuna ilişkin iddiaları reddederek "Vatandaşlık Değişikliği Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan gelen Müslüman göçmenleri içermiyor, çünkü onlar bu ülkelerde azınlık değiller." dedi.

Arakanlı Müslümanlara hiçbir zaman vatandaşlık verilmeyeceğini vurgulayan Şah, "Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olarak kabul edilmeyecek. Bangladeş üzerinden Hindistan'a gizlice girdiler." ifadelerini kullandı. - "Hindistan bölünebilir" Tüm Hindistan Birleşmiş Demokratik Cephesi (AIUDF) lideri Bedreddin Ajmal, tasarının federal meclisin her iki kanadında da kabul edilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye gideceğini açıkladı. Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi de temel hak ve hürriyetleri ihlal ettiği gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı. Tasarının, ülkedeki Müslüman göçmenleri "vatansızlaştırma" amacı taşıdığını kaydeden Uveysi, "Bu yasa Hitler'in yasalarından daha kötü. Müslümanlar tahakküm altına alınıyor." dedi. Uveysi, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "Milleti bölme girişimidir. Tasarı, Müslümanları devletsiz hale getirdiği için yeni bir bölünme (Hindistan'ın bölünmesi) getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.