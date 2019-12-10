HABER

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası parlamentonun alt kanadından geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

Vatandaşlık Değişikliği Yasası, Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 80'e karşı 311 oyla kabul edildi - Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah: - "Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olarak kabul edilmeyecek. Bangladeş üzerinden Hindistan'a gizlice girdiler" - Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi: - "Bu yasa Hitler'in yasalarından daha kötü. Müslümanlar tahakküm altına alınıyor"

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına ilişkin tasarı, federal meclisin alt kanadı Lok Sabha'dan (Halk Meclisi) 80'e karşı 311 kabul oyuyla geçti.

Ülkede, gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini sağlayacak Vatandaşlık Değişikliği Yasa tasarısı, mecliste 12 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. Tasarı üst meclis Rajya Sabha'da da (Eyaletler Meclisi) oylanacak.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

- "Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olamayacak"

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, mecliste yaptığı konuşmada, tasarının Müslüman karşıtı olduğuna ilişkin iddiaları reddederek "Vatandaşlık Değişikliği Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan gelen Müslüman göçmenleri içermiyor, çünkü onlar bu ülkelerde azınlık değiller." dedi.

Arakanlı Müslümanlara hiçbir zaman vatandaşlık verilmeyeceğini vurgulayan Şah, "Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olarak kabul edilmeyecek. Bangladeş üzerinden Hindistan'a gizlice girdiler." ifadelerini kullandı.

- "Hindistan bölünebilir"

Tüm Hindistan Birleşmiş Demokratik Cephesi (AIUDF) lideri Bedreddin Ajmal, tasarının federal meclisin her iki kanadında da kabul edilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye gideceğini açıkladı.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi de temel hak ve hürriyetleri ihlal ettiği gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.

Tasarının, ülkedeki Müslüman göçmenleri "vatansızlaştırma" amacı taşıdığını kaydeden Uveysi, "Bu yasa Hitler'in yasalarından daha kötü. Müslümanlar tahakküm altına alınıyor." dedi.

Uveysi, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "Milleti bölme girişimidir. Tasarı, Müslümanları devletsiz hale getirdiği için yeni bir bölünme (Hindistan'ın bölünmesi) getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "BJP, Hindistan'ı, Hindulaştırıyor"

Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandi, Twitter'da tasarının Hindistan anayasasına saldırı olduğunu belirterek "Bu tasarıyı destekleyen herkes, milletimizin temeline saldırıyor ve bu temeli yok etmeye çalışıyor." paylaşımında bulundu.

INC milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, hükümetteki Hindistan Halk Partisi'ni (BJP) tüm ülkeyi Hindu milletine dönüştürmeye çalışmakla eleştirdi.

- Kuzeydoğu eyaletlerinde protesto

Bu arada, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde tasarıya tepkiler sürerken, bölgedeki öğrenci derneklerinin şemsiye yapısı Kuzey Doğu Öğrencileri Örgütü (NESO), Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) ve bölgedeki çeşitli sivil toplum örgütleri tasarıya karşı protesto çağrısında bulundu.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014 tarihinden önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

PARTNERİğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...İğrençliğin böylesi! Sevgilisine genç kız bulup...
Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldıPrefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldı
Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttuErzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan müslümanlar vatandaşlık değişikliği yasası

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.