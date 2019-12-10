Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası protesto edildi

GUVAHATİ (AA) - Hindistan'da ülkeye yasa dışı yollardan göç eden Müslümanlar hariç 6 dini gruba mensup olanlara vatandaşlık verilmesini öngören tartışmalı vatandaşlık yasa tasarısının, federal parlamentonun alt kanadından geçmesinin ardından ülkenin kuzeydoğu sınır eyaletlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki 8 eyalette etkin Kuzeydoğu Öğrencileri Örgütü (NESO), 11 saatlik eylem düzenleme kararı aldı. Gösteriler yerel saatle 05.00'te başladı.

Tüm Assam Öğrenci Birliği (AASU) lideri Samucay Bataçarya, tasarıya tepki göstererek "Kuzeydoğu zaten Bangladeş'ten büyük çapta yasa dışı akına maruz kaldı. Şimdi hükümet göç eden tüm Hindulara ve diğer dinlere mensup kişilere vatandaşlık vermeye çalışıyor. Vatandaşlığı din temelinde nasıl verebilirsiniz?" dedi.

Göstericiler, Assam'da eyalet genelinde yollarda lastik yakarak ve oturarak trafik akışına engel oldu. Mağaza ve iş yerlerinin kapalı olduğu bölgede çok sayıda araç tahrip edildi.

Protestocular, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İçişleri Bakanı Amit Şah ve Assam eyaleti Başbakanı Sarbananda Sonoval'ın posterlerini yaktı.